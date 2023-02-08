Эксклюзив 08 февраля 2023, 21:01 «Увидели и побежали». Неравнодушный прохожий рассказал, как вытаскивал пострадавших при взрыве в Ефремове Житель Ефремова Антон Стародубцев рассказал, как вытаскивал пострадавших при взрыве РИА «Новости»

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Взрыв бытового газа в Ефремове Тульской области унес жизни восьми человек, но жертв могло быть больше, если бы не случайный прохожий. Антон Стародубцев услышал взрыв и побежал на помощь. Герой рассказал «360», как с товарищами доставал из-под завалов ребенка, женщину и мужчину.

Антон с товарищами шел с работы, которая по его словам, не имеет отношения к спасению людей. Но, услышав взрыв, они с коллегами не остались равнодушными и побежали к месту ЧП.

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«Увидели, туда и побежали. Там еще из соседнего дома [помогали], мы вчетвером там самые первые были. Женщина с ребенком кричала, полезли туда по обломкам», — рассказал собеседник издания.

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По словам Антона, страшно не было, тогда об этом не думали. Как не задумывались, что обрушившееся здание могло завалить и их.

«Ребенка сначала вытащили, потом женщину, потом мужчину достали со второго этажа из-под обломков. В тяжелом состоянии был. Потом уже сотрудники МЧС прибыли, пожарные, скорые. Начался ажиотаж», — поделился Стародубцев.

Антон признался, что первая мысль была, что газ взорвался, других вариантов не было. Из соцсетей он узнал, что спасенного мужчину отправили вертолетом в Тулу.

Взрыв бытового газа произошел на четвертом этаже панельного дома. Обрушилась часть здания, сильно пострадала квартира на пятом этаже, разрушены третий и второй этажи. Момент обрушения сняли на видео из соседних домов.