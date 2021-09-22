Увеличилось число пострадавших в аварии со школьным автобусом под Иркутском

Минздрав Иркутской области сообщил об увеличении числа пострадавших в аварии со школьным автобусом. По их данным, 10 человек получили травмы, один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом написал ТАСС.

«Число пострадавших увеличилось до десяти человек, шестеро из них — дети. Четверо госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение», — рассказал источник агентства.

Школьный автобус вез детей на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик. В салоне находились 18 детей и трое сопровождающих, пояснили в ГИБДД.

В настоящий момент выясняются причины аварии. Следственный комитет России по Иркутской области проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе под Иркутском произошло ДТП со школьным автобусом. В результате столкновения с автомобилем ВАЗ автобус перевернулся.