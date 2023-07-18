18 июля 2023, 21:12
Уцелевшей после взрыва на Крымском мосту девочке сообщили о смерти родителей
Девочке, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, рассказали об их смерти. Школьница находится в больнице под наблюдением врачей, ее не оставляют родственники, написал «МК».
Сестра погибшей на мосту из-за теракта жительницы Белгородской области захотела удочерить 14-летнюю девочку. Она уже собирает необходимые документы, чтобы племянница уехала с ней домой.
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«Сейчас мы находимся в Керчи, оформляем документы для похорон», — рассказала сестра погибшей.
Сама она была недалеко от места, где произошел взрыв. Ее машина проехала роковую точку на 15 минут раньше.
С девочкой, оставшейся без родителей, работают психологи. Помощь специалистов понадобилась и ее двоюродной сестре — дочери тети, ехавшей в другой машине. Дети в шоке от случившегося.
«Мы точно ее удочерим. Но сейчас главное ее здоровье», — заключила тетя потерявшей родителей девочки.
Погибшая семья была из Старого Оскола. Девочка ехала в Крым с родителями, когда на мосту через Керченский пролив произошел теракт. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки. Школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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