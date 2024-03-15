Происшествия 15 марта 2024, 11:27 Утренний удар ВСУ по Белгороду не привел к большим разрушениям Гладков: утренний удар по Белгороду не привел к жертвам и крупным разрушениям РИА «Новости»

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В Белгороде не зафиксировали крупных разрушений после утреннего удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам глава Белгородской области Вячеслав Гладков после голосования на избирательном участке, его процитировало РИА «Новости».

Губернатор напомнил, что утром 15 марта в городе объявили ракетную опасность. Враг снова нанес удар по Белгороду, сказал Гладков.

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«Слава богу, что у нас больших разрушений нет, самое главное, что нет жертв, никто не погиб», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что при атаке ВСУ пострадали два человека. Сейчас раненым оказывают помощь, заключил Гладков.

Утром 15 марта средства ПВО сбили на подлете к Белгороду семь снарядов из систем реактивного залпового огня. Глава Белгородской области сообщил, что при обстреле один мужчина получил закрытый перелом нескольких ребер и ушиб грудной клетки. Второму пострадавшему поранило лицо осколками битого стекла.