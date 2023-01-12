Происшествия 12 января 2023, 09:01 Утренний пожар на буксире «Адлер» в Северном речном порту Москвы попал на видео Очевидцы сняли на видео горящий буксир «Адлер», стоящий в Северном речном порту Москвы

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Утром 12 января в Москве горел буксир «Адлер». Кадры очевидцев с места событий опубликовали в Telegram-канале «360».

Речной буксир пришвартован к берегу в Северном речном порту Москвы.

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На видео и фото от очевидцев видно, что в основном пламя объяло центральную часть корабля. Общая площадь возгорания пока не уточняется. Также пока неизвестна причина возникновения пожара. Этот вопрос уже взяли на контроль сотрудники прокуратуры. Также на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб — спасатели и пожарники.

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К 8 утра по московскому времени возгорание удалось полностью ликвидировать. Однако после тушения с корабля валил серый дым.

Судя по кадрам с места происшествия, огонь повредил капитанскую рубку. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.