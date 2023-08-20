Эксклюзив 20 августа 2023, 17:15 Утопленника вытащили из Москвы-реки в Тверском районе Источник «360»: труп неизвестного вытащили из Москвы-реки в Тверском районе Пресс-служба Городского хозяйства Москвы

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Тело неизвестного вытащили из Москвы-реки в Тверском районе столицы, недалеко от Москворецкой набережной. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

О происшествии стало известно примерно в 16:20. Неизвестного в воде обнаружил капитан следовавшего по реке теплохода, вскоре на указанное им место прибыл катер экстренных служб.

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Тело утопленника выловили и передали полиции.

Ранее московским спасателям удалось вытащить из реки Яузы мужчину, он почти не пострадал и оказался пьян.