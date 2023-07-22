22 июля 2023, 18:10
Утопленника выловили из Сходненского канала Москвы
Источник «360»: труп неизвестного достали из Сходненского канала в Москве
Труп неизвестного обнаружили в водах Сходненского канала в районе Покровского-Стрешнево. Об этом «360» сообщил источник.
Информация о случившемся поступила диспетчерам примерно в 17:00: тело утопленника обнаружили проплывающим под мостом в районе Лодочной улицы.
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Ранее в Останкинском районе полицейские обнаружили скелетированный труп 65-летней женщины. Ее смерть осталась незамеченной, пока в квартире покойной не случилась авария, из-за которой залило квартиру снизу.
Спасатели
Москва 2023
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