Происшествия 22 июля 2023, 18:10 Утопленника выловили из Сходненского канала Москвы Источник «360»: труп неизвестного достали из Сходненского канала в Москве РИА «Новости»

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Труп неизвестного обнаружили в водах Сходненского канала в районе Покровского-Стрешнево. Об этом «360» сообщил источник.

Информация о случившемся поступила диспетчерам примерно в 17:00: тело утопленника обнаружили проплывающим под мостом в районе Лодочной улицы.

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