06 января 2023, 10:00
Утопающего мужчину вытащили из Москвы-реки в Строгине
Источник «360»: спасатели вытащили утопающего мужчину из реки в Москве
В Москве спасатели вытащили из реки утопающего мужчину. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на северо-западе столицы, в районе дома 21 в Туркменском проезде. Очевидцы заметили, что в реке находится мужчину на льдине, и сразу вызвали спасателей.
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Прибывшие на место оперативные службы извлекли потерпевшего 1958 года рождения. Мужчина пробыл в воде около 10 минут. Его состояние уточняется. Официально эти данные пока не подтвердили.
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Похожий случай, но со смертельным исходом, произошел в Москве в середине декабря. Мужчина провалился под лед реки на северо-западе столицы, его спасти не удалось.
МЧС РФ
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