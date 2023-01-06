Эксклюзив 06 января 2023, 10:00 Утопающего мужчину вытащили из Москвы-реки в Строгине Источник «360»: спасатели вытащили утопающего мужчину из реки в Москве РИА «Новости»

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В Москве спасатели вытащили из реки утопающего мужчину. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на северо-западе столицы, в районе дома 21 в Туркменском проезде. Очевидцы заметили, что в реке находится мужчину на льдине, и сразу вызвали спасателей.

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Прибывшие на место оперативные службы извлекли потерпевшего 1958 года рождения. Мужчина пробыл в воде около 10 минут. Его состояние уточняется. Официально эти данные пока не подтвердили.

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Похожий случай, но со смертельным исходом, произошел в Москве в середине декабря. Мужчина провалился под лед реки на северо-западе столицы, его спасти не удалось.