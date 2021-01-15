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    15 января 2021, 09:56

    Утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера Гогол

    Полина Петрова

    Спасатели подняли тело утонувшего водителя бульдозера со дна озера Гогол в Чановском районе Новосибирской области, информирует «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Бердского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
    Утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера Гогол

    Во вторник, 12 января, лед водоема треснул под весом бульдозера. Рабочий, который был за рулем, ушел под воду вместе с машиной. Около суток его тело пытались достать из воды. Уточняется, что трудности вызвали «технические проблемы». Помимо прочего, работе водолазов мешал холод и сильный ветер.

    Водолазные спуски были назначены на ранее утро 13 января. К 12:00 по местному времени никаких результатов не было. Тело подняли лишь к вечеру, в 17:20 минут. Отмечается, что бульдозер с водителем погрузился на глубину более 15 метров.