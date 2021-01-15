Утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера Гогол

Во вторник, 12 января, лед водоема треснул под весом бульдозера. Рабочий, который был за рулем, ушел под воду вместе с машиной. Около суток его тело пытались достать из воды. Уточняется, что трудности вызвали «технические проблемы». Помимо прочего, работе водолазов мешал холод и сильный ветер.

Водолазные спуски были назначены на ранее утро 13 января. К 12:00 по местному времени никаких результатов не было. Тело подняли лишь к вечеру, в 17:20 минут. Отмечается, что бульдозер с водителем погрузился на глубину более 15 метров.