Происшествия 03 мая 2023, 16:41 Утонувшего рыбака достали из водоема в Оренбургской области

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В Новоорском районе Оренбургской области из водоема вытащили тело 30-летнего рыбака. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на аварийно-спасательные службы.

Известно, что мужчина ушел на рыбалку, но не вернулся вовремя и не вышел на связь. Его жена забила тревогу и обратилась к спасателям. Они нашли на берегу вещи рыбака, а потом выловили из водоема его тело.

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По данному факту назначена проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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