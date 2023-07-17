Эксклюзив 17 июля 2023, 13:54 Утонувшего подростка выловили из пруда в парке «Сокольники» в Москве Источник «360»: 14-летний подросток погиб в пруду в парке «Сокольники» в Москве РИА «Новости»

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Тело подростка достали из Первого Путяевского пруда в парке «Сокольники» на востоке Москвы. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По неподтвержденным официально данным, погибшему 14 лет. Он нырнул в воду и не смог вынырнуть обратно по неизвестной пока причине, добавил собеседник «360».

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На место происшествия, по его словам, вызвали водолазов, чтобы помочь извлечь тело подростка. В итоге его смогли поднять на борт лодки и доставить на берег, где передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.