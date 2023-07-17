17 июля 2023, 13:54
Утонувшего подростка выловили из пруда в парке «Сокольники» в Москве
Источник «360»: 14-летний подросток погиб в пруду в парке «Сокольники» в Москве
Тело подростка достали из Первого Путяевского пруда в парке «Сокольники» на востоке Москвы. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По неподтвержденным официально данным, погибшему 14 лет. Он нырнул в воду и не смог вынырнуть обратно по неизвестной пока причине, добавил собеседник «360».
Реклама
На место происшествия, по его словам, вызвали водолазов, чтобы помочь извлечь тело подростка. В итоге его смогли поднять на борт лодки и доставить на берег, где передали прибывшей бригаде скорой помощи.
Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.
Дети
Москва 2023
Реклама
Реклама