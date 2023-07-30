Эксклюзив 30 июля 2023, 19:13 Утонувшего мужчину спасли и реанимировали на юге Москвы Источник «360»: в Бирюлевском пруду реанимировали утонувшего мужчину Сайт мэра и правительства Москвы

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В Южном округе Москвы в водоеме утонул человек. Очевидцы вытащили его на берег и вызвали медиков, сообщил источник «360».

По нашим данным, ЧП произошло в воскресенье, 30 июля, на Бирюлевском пруду. Отдыхающие вовремя заметили утонувшего мужчину и смогли вытащить его из воды.

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Прибывшие на место врачи нащупали пульс у пострадавшего и реанимировали его. Затем мужчину положили на носилки, занесли в карету скорой и увезли в медучреждение.

Источник «360» уточнил, что пострадавшего доставили в больницу № 7, где ему окажут всю необходимую помощь.

В середине июля в Первом Путяевском пруду на территории парка «Сокольники» нашли тело 14-летнего мальчика. Мальчик ушел под воду и не смог вынырнуть самостоятельно. Спасти его не удалось.

Ранее мужчина утонул во время отдыха на Дунькином пруду в Зеленограде. Местные жители рассказали, что в водоеме пропали три человека. Предположительно, двое мужчин попытались спасти приятеля, который не смог сам выбраться из воды. В результате один из них утонул. Его тело нашли в 10 метрах от берега.