21 октября 2021, 09:39
Утечку пара на Ростовской атомной электростанции опровергли
Пресс-служба Ростовской атомной электростанции: работа второго блока остановлена из-за запланированных работ
Работа энергоблока № 2 Ростовской атомной электростанции приостановлена, но не по причине утечки пара. Об этом заявили «Интерфаксу» в управлении информации и общественных связей атомной станции.
«Никакой утечки нет. У нас энергоблок № 2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что никаких нарушений зафиксировано не было.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы передало, что работа энергоблока № 2 Ростовской АЭС остановлена, там проходят ремонтные работы из-за утечки пара.
Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал, радиационный фон находится в норме, три энергоблока продолжили работу.