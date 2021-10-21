Утечку пара на Ростовской атомной электростанции опровергли

Работа энергоблока № 2 Ростовской атомной электростанции приостановлена, но не по причине утечки пара. Об этом заявили «Интерфаксу» в управлении информации и общественных связей атомной станции.

«Никакой утечки нет. У нас энергоблок № 2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что никаких нарушений зафиксировано не было.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы передало, что работа энергоблока № 2 Ростовской АЭС остановлена, там проходят ремонтные работы из-за утечки пара.

Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал, радиационный фон находится в норме, три энергоблока продолжили работу.