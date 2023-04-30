Происшествия 30 апреля 2023, 08:56 Утечку аммиака обнаружили на железнодорожной станции в Новосибирской области Транспортная прокуратура начала проверку по факту утечки аммиака в Новосибирской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку в сфере перевозки железнодорожным транспортом опасных грузов после сообщений об утечке аммиака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, около 07:00 по местному времени на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги обнаружили течь аммиачной воды одного из вагонов грузового поезда, следовавшего по станции Усть-Илимск.

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«На место прибыли экстренные службы, отцепили вагон от состава и ликвидировали разлив. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте также начало доследственную проверку по факту ЧП, говорится в заявлении пресс-службы.

«Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

В декабре 2022 года вагоны с аммиаком перевернулись на железной дороге в Сербии.