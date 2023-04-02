Происшествия 02 апреля 2023, 08:55 Утечка соляной кислоты произошла на станции в Новосибирской области Прокуратура установит причину утечки соляной кислоты в Новосибирской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Утечка соляной кислоты из контейнера произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирской области. Информация о ЧП появилась в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, утечка произошло 2 апреля около 06:00,ее обнаружили при проверке вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги.

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«Соляная кислота является опасным грузом, на место прибыли специализированные службы, принявшие необходимые меры для ликвидации розлива», — отметили в ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Правоохранители установят исполнение ответственными лицами законодательства о перевозке железнодорожным транспортом опасных грузов.

Данных о пострадавших в результате происшествия в ведомство не поступало.