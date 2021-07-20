Утечка серной кислоты произошла в Волгограде

ЧП с цистерной с серной кислотой прошло на железнодорожной станции Сарепта в Волгограде. В контейнере обнаружили течь, заявили представители Приволжской железной дороги (ПривЖД).

В результате утечки никто не пострадал, угрозы экологии также не возникло, сообщило РИА «Новости».

Цистерна находилась на станции в составе грузового поезда. Вагон отцепили и переместили на другой путь. К Сарепте был направлен пожарный поезд, но инцидент никак не повлиял на движение других составов. В РЖД заверили, что окружающей среде и местным жителям ничего не угрожает.

В начале июля утечка серной кислоты произошла на территории завода «Алхим» в Тольятти Самарской области. Тогда последствия оперативно ликвидировали, превышений ПДК вредных веществ в воздухе тоже не зафиксировали, сообщили в администрации города.