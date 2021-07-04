Утечка серной кислоты произошла на предприятии в Тольятти

На предприятии «Алхим» в Тольятти разгерметизировалась цистерна с серной кислотой. В результате вещество попало в грунт на площади порядка 300 квадратных метров.

Об этом сообщили в официальном сообществе «Город Тольятти» во «ВКонтакте».

«4 июля, около 13:00, на территории ООО „Алхим“ — предприятия, расположенного в северном промузле на площадке бывшего ОАО „Фосфор“, — произошла нештатная ситуация. В результате разгерметизации серная кислота вытекла из емкости на специальную обваловку, организованную по периметру емкостей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники приняли меры, чтобы откачать кислоту в резервную цистерну. Зону утечки удалось локализовать, угрозы, что распространение опасного вещества продолжится, сейчас нет. На месте работает передвижная экологическая лаборатория, чтобы взять пробы воздуха в районе ЧС и проверить уровень его загрязнения.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточнил, что разгерметизировалась цистерна объемом 150 кубометров — часть попала на грунт и загрязнила порядка 300 квадратных метров. По его данным, это произошло из-за нарушения технологического процесса.

Источник уточнил, что персонал предприятия оперативно эвакуировали из опасной зоны. Работу завода «Алхим» временно приостановили. Собеседник уточнил, что предприятие занимается производством сернокислого алюминия.