Утечка опасного металла случилась в новосибирской лаборатории во время проведения опытов

В лаборатории СибУПК в Новосибирске произошла утечка опасного металла, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. В МЧС заявили, что опасность устранена, но была угроза взрыва.

Утечка металлического натрия, по данным Telegram-канала, произошла в лаборатории при проведении опыта, а именно когда вещество переливали из одной емкости в другую.

Вещество может представлять опасность для человека: вызывать кашель, слезоточивость и даже ожоги кожи и слизистых, а также потерю зрения. Кроме того, как пояснили в МЧС, могла быть угроза взрыва, так как металлический натрий легко воспламеняется на открытом воздухе.

По данным Mash Siberia, лаборанты смогли вовремя деактивировать вещество с помощью керосина. МЧС опровергло данные об эвакуации 400 человек из здания СибУПК. По словам главы ведомства, вывели двух студентов, которые и проводили опыт, а также заведующую.

«Панику подняла заведующая лабораторией, когда увидела, что при проведении опытов был нарушен порядок хранения данного металла, который должен храниться в металлической емкости, залитой керосином», — сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков.

Металлический натрий считается веществом четвертого класса опасности: он может самовоспламеняться на воздухе, а при контакте с водой велик риск взрыва.