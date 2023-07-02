Происшествия 02 июля 2023, 23:47 Утечка нефти произошла в Республике Коми В Усинске Республики Коми нефть попала в реку Колва из-за неисправности трубопровода Freepik

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Разлив нефти из-за неисправности трубопровода случился в городе Усинск в Республике Коми. Об этом заявили в пресс-службе республиканского правительства в официальном Telegram-канале.

«Сегодня на промысловом трубопроводе ООО „Нобель Ойл“ на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода», — сказано в сообщении.

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Авторы публикации отметили, что часть нефтепродуктов пролилась в реку Колва. Из-за случившегося в регионе ввели режим «Повышенной готовности». Сейчас на месте ЧП ведет работу оперативная группа под шефством главы округа Николая Такаева. Для ликвидации результатов происшествия задействованы четыре единицы техники и 18 человек.

Ранее стало известно об утечке нефти на юго-западе Англии в гавани города Пул. Нефтепродукты попали в крупный залив, в котором живет большое количество болотных птиц.