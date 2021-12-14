Утечка хлорсинала произошла на Горно-химическом комбинате под Красноярском

Утечка хлорсинала произошла на Горно-химическом комбинате в Железногорске под Красноярском. Об этом сотрудники МЧС сообщили сайту Ngs24.ru.

Авария произошла на уже недействующем производстве. Журналисты издания написали, что из соседнего здания вывели 70 человек.

Газета «Тайга Инфо» написала, что жителей соседнего поселка Атаманово тоже готовят к эвакуации, но в МЧС эту информацию не подтвердили, в администрации поселения также заявили, что окончательной команды увозить людей не было.

«Никакой эвакуации в населенного пункта не планируется, угрозы населению нет», — заявили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что угрозы распространения опасного вещества нет. С помощью специальной передвижной станции сотрудники спецслужб провели замеры воздуха, в которых не обнаружились вредные компоненты. На месте случившегося продолжаются работы по выяснению причин и обстоятельств утечки.

Губернатор Железногорска Игорь Куксин заявил, что на территории завода произошла течь из емкости, в которой хранится опасное соединение. Руководитель комбината Владимир Дубровин подтвердил, что вреда для населения поломка не предоставляет — протечка произошла в специальный защитный резервуар, предназначенный для таких ситуаций.