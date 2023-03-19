Эксклюзив 19 марта 2023, 21:23 Утечка газа произошла в одном из домов в Воскресенском Источник «360»: утечка газа из газгольдера произошла в одном из домов в Воскресенском Pxhere

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Утечка газа из газгольдера произошла в одном из домов поселка Воскресенское в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Все произошло в доме в СНТ «Бархатная роща». Газгольдер — емкость для хранения газа, — как отметил собеседник, заправили в воскресенье, 19 марта.

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Сейчас дом обесточен. Также отключено освещение улицы.

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Информации о пострадавших не поступало. Все подробности происшествия уточняются.

Как позже уточнил источник «360», на придомовой территории частного дома под землей находится пятикубовый газгольдер, происходит выход пропана. Людей отвели на безопасное расстояние. Во избежание дальнейшего выхода газа клапан и муфты накрыли.