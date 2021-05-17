Утечка дизельного топлива произошла на нефтебазе в Красноярском крае

В Красноярском крае, на территории объекта Дудинской нефтебазы Таймырской топливной компании, произошла утечка дизельного топлива. Пролилось около 200 литров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Объект принадлежит «Норникелю». В самой компании сообщили, что произошла утечка не 200 литров, а 20. По словам представителей, она не нанесет ущерб окружающей среде. Кроме того, протечка локализована.

«17 мая, в 04:05, на Дудинской нефтебазе АО „Таймырская топливная компания“ во время осмотра обнаружено незначительное нарушение герметичности резервуара № 99, которое проявилось в виде незначительных протечек (около 20 литров, которые были собраны в специально оборудованную емкость)», — предал «Интерфакс» заявление компании.

Сотрудники перекачали топливо из резервуара в резервные свободные емкости. Также «Норникель» сообщил о произошедшем всем необходимым ведомствам. Сейчас на территорию нефтебазы завезли сорбент. На объекте в постоянном режиме дежурят сотрудники газоспасательной службы.

Не так давно «Норникель» уже выплатил 146,2 миллиарда рублей компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3, которая произошла год назад.