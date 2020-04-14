Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области

Источник фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области

«В отдельно стоящем одноэтажном строении на территории завода в Конаковском районе в результате неисправности произошла разгерметизация резервуара с выделением желтого дыма. Пострадавших нет, течь устранена, канализация с территории завода перекрыта», — сообщили в спасательном ведомстве.

На месте инцидента развернули оперативный штаб. Спасатели проверяют воздух на наличие вредных веществ. ПДК на данный момент не превышена. Все последствия аварии уже ликвидировали. Специалисты взяли ситуацию под свой контроль.

Химический завод, где произошло ЧП, находится в поселке городского типа Редкино. На предприятии проводят опытные работы в области элементоорганического синтеза.