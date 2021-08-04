Утечка авиакеросина произошла после столкновения двух грузовых поездов в Забайкалье

Два грузовых состава столкнулись в Забайкалье на перегоне Алеур — Бушулей. В результате с рельсов сошли восемь вагонов, в том числе цистерны с авиакеросином. Из двух произошла утечка топлива.

По данным пресс-службы Забайкальской железной дороги, никто не пострадал, но движение на перегоне остановлено, поэтому несколько пассажирских поездов будут задержаны. Один из них — № 62 Москва — Владивосток. И второй — № 12 сообщением Самара — Владивосток.

Для ликвидации последствий на перегон направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. В региональном ГУ МЧС уточнили, что поезд столкнулся с хвостовой частью грузового состава, стоявшего впереди.

После этого с рельсов сошли восемь вагонов, пять из которых — цистерны с топливом. От удара повреждены две опоры контактной сети, железнодорожные пути, нарушен габарит соседнего пути.

Из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. Чтобы не допустить возгорания, на место прибыл пожарный поезд со станции Чернышевск. Там же работают сотрудники читинского центра «Экоспас» и оперативные группы МЧС. Всего последствия аварии устраняют более 150 человек.