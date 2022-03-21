Утечка аммиака произошла в украинских Сумах

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Теlеgrаm об утечке аммиака на химзаводе «Сумыхимпром». По его данным, под угрозой оказалось село Новоселица.

Зона поражения составила около двух с половиной километров. Живицкий отметил, что для Сум угрозы нет. На месте происшествия трудятся аварийные бригады завода, а также сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее, 19 марта, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что украинские националисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ в областях страны. Он уточнил, что заминированы хранилища с аммиаком и хлором на заводе «Сумыхимпром» «с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России».

Генерал-полковник добавил, что вторая атака подготавливается в поселке Котлярово Николаевской области. Там националисты завезли емкости с токсичными химикатами в здание местной начальной школы. Ядовитые вещества планируют подорвать при подходе российских военных.