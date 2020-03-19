Утечка аммиака произошла на заводе в Тульской области. Погиб рабочий

Рабочий химического завода «Азот» в Новомосковске (Тульская область) погиб из-за утечки аммиака из трубопровода. Сейчас на месте ЧП работает межведомственная комиссия.

«В результате разгерметизации трубопровода в одном из цехов АО „НАК ‚Азот‘“ произошла утечка жидкого аммиака в объеме более 400 литров», — приводит РИА «Новости» текст сообщения экстренных служб региона.

Как рассказали сайту «ТСН24» в МЧС России по Тульской области, в результате аварии погиб слесарь 1974 года рождения. Из-за ЧП на заводе пришлось остановить один агрегат, однако технологический процесс не нарушен. «Азот» сейчас работает в обычном режиме. На месте происшествия уже взяли пробы воздуха. Анализ показал, что концентрация аммиака не превышает допустимую норму. Аварийный участок трубопровода пока перекрыли.

Членам межведомственной комиссии, в состав которой вошли и работники предприятия, предстоит изучить все обстоятельства аварии. Только после этого можно будет говорить о причине инцидента.