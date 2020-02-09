Utair назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске

Резкий сдвиг ветра привел к жесткой посадке пассажирского самолета в Усинске. На взлетно-посадочной полосе у лайнера надломились стойки шасси, но мастерство пилотов спасло людей.

«При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси», — сообщила «360» пресс-секретарь авиакомпании Utair Наталья Мелехова.

Она добавила, что всего на борту летели 94 пассажира. Бортпроводники оперативно эвакуировали людей из лайнера. Позже один из пассажиров обратился за медпомощью с ушибом колена.

«На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6,9 тысячи часов, налет второго пилота — 3,6 тысячи часов», — отметила Мелехова.

Сейчас в аэропорт Усинска направляются сотрудники авиакомпании, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Самолет авиакомпании UTair 9 февраля садился в аэропорту Усинска. Во время посадки лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и проехался на «брюхе» до полной остановки.

Как рассказал «360» один из пассажиров, сначала всем сказали сидеть на своих местах, а затем объявили эвакуацию. Всех людей быстро вывели на улицу.