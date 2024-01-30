Происшествия 30 января 2024, 17:18 Устроившую поджог в школе Чебоксар учительницу арестовали СК: устроившую поджог в школе Чебоксар учительницу отправили под арест РИА «Новости»

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Учительницу начальных классов чебоксарской школы №10, которая устроила поджог в учебном заведении, а также украла золотые украшения, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чувашии.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статьям о теракте и грабеже. По данным следствия, 28 января женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ, которое распространила в родительском чате и в Сети.

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После этого учительница с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла кабинет в школе. Кроме того, фигурантка уголовного дела похитила золотые украшения из ювелирного салона в Чебоксарах.

Во время допроса она заявила, что по телефону получала задания от неустановленных лиц. По их поручению женщина брала кредиты, затем переводила средства на банковские счета. В управлении образования города предположили, что педагог попала под влияние мошенников.