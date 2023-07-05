Происшествия 05 июля 2023, 20:25 Устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Киева погиб МВД Украины: устроивший взрыв в суде Киева подсудимый покончил с собой РИА «Новости»

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Подсудимый, который устроил взрывы в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой. Об этом глава МВД Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале.

«Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации <…> покончил с собой», — написал он.

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По словам министра, во время штурма здания ранения получили двое бойцов спецподразделения «Корд».

Несколько взрывов прогремели в здании Шевченковского райсуда Киева. По предварительным данным, мужчина, которого доставили на заседание, привел в действие неустановленное взрывное устройство

После этого спецназ начал штурм. Также к Шевченковскому райсуду прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

По данным местных СМИ, взрывы устроил участник националистической организации Игорь Гуменюк, который пытался бежать из-под стражи. Он бросил боевую гранату в нацгвардейцев во время акции перед зданием Верховной рады. В результате теракта погибли четыре солдата Нацгвардии, около 140 человек госпитализировали с ранениями.