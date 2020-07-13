13 июля 2020, 11:22
Устроивший стрельбу в мечетях Крайстчерча отказался от услуг адвокатов
Устроивший стрельбу в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии Брентон Таррант заявил, что не будет пользоваться услугами адвокатов. Он отметил, что хочет сам представлять собственные интересы на судебном заседании, которое пройдет 24 августа, сообщила газета New Zealand Herald.
Юрист Джонатан Хадсон рассказал, что 28-летний Таррант имеет полное право на это. По словам защитника, между обвиняемым и другими адвокатами не возникало никаких конфликтов.
Уточняется, что на слушании будет присутствовать защитник для оказания консультаций. Мужчина сможет посоветоваться с ним в случае необходимости, пишет «Газета.ру».
Напомним, что теракт произошел в Крайстчерче 15 марта минувшего года. Боевики захватили две мечети. В результате нападения погиб 51 человек и еще порядка 50 пострадали. Таррант признался, что именно он убил 51 жертву.