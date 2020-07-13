Устроивший стрельбу в мечетях Крайстчерча отказался от услуг адвокатов

Юрист Джонатан Хадсон рассказал, что 28-летний Таррант имеет полное право на это. По словам защитника, между обвиняемым и другими адвокатами не возникало никаких конфликтов.

Уточняется, что на слушании будет присутствовать защитник для оказания консультаций. Мужчина сможет посоветоваться с ним в случае необходимости, пишет «Газета.ру».

Напомним, что теракт произошел в Крайстчерче 15 марта минувшего года. Боевики захватили две мечети. В результате нападения погиб 51 человек и еще порядка 50 пострадали. Таррант признался, что именно он убил 51 жертву.