Устроивший самоподжог житель Ижевска умер в больнице

Альберт Разин, пытавшийся поджечь себя перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, чтобы привлечь внимание общественности к исчезновению удмуртского языка и этноса, умер в больнице. Заслуженный научный деятель Удмуртии получил ожоговый шок.

«Пациент скончался от полученных ожогов, не приходя в сознание», — подтвердили в больнице. Слова медиков привело РИА «Новости».

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Заслуженный научный деятель Удмуртии, бывший директор Института человека при УдГУ Альберт Разин пытался устроить самоподжог перед зданием парламента Удмуртии. Очевидцы рассказали, что в руках у него был плакат в защиту удмуртского народа и языка. «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть», — было указано на плакате.

Ученого экстренно госпитализировали, врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. По словам медиков, пациент поступил к ним с ожоговым шоком третьей степени.

Разин до последнего времени руководил сектором социологии личности. Он состоял в ячейке единомышленников, совете старейшин, которые переживали, что удмуртские язык и народ могут исчезнуть.