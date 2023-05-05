Происшествия 05 мая 2023, 11:57 Устроивших взрыв на Ильском НПЗ диверсантов задержали на Кубани — СМИ Mash: атаковавших Ильский НПЗ диверсантов задержали в Краснодарском крае Соцсети

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Атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), по предварительным данным, совершила группа диверсантов, их задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Они (диверсанты — прим. ред.) пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу», — уточнил автор канала.

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Сотрудники Ильского НПЗ сообщили, что подозреваемые подорвали пятую установку с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Информация о пострадавших пока не поступила.

Пожар начался на Ильском НПЗ в ночь на 4 мая после атаки беспилотников. На заводе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Сотрудники экстренных служб потушили пламя, при происшествии никто не пострадал.

Утром 5 мая на заводе начался другой пожар, возгорание тоже оперативно потушили. Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что причиной нового возгорания стало самовоспламенение после предыдущей атаки дронов.