Происшествия 13 января 2023, 22:11 Устроившему переполох на Дворцовой площади петербуржцу запретили приближаться к лошадям Суд петербурга запретил виновнику ЧП на Дворцовой площади приближаться к лошадям freepik

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Районный суд Санкт-Петербурга запретил предполагаемому виновнику чрезвычайного происшествия с лошадьми на Дворцовой площади приближаться к этим животным ближе чем на 10 метров. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело завели по статье «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». По данным пресс-службы, 39-летний мужчина 2 января запрыгнул на одну из двух лошадей, впряженных в повозку, и направил ее в толпу людей. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей.

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Предполагаемого виновника задержали 11 января, им оказался ранее судимый петербуржец Роман Максимов, работающий механиком. Суд удовлетворил ходатайство следствия и запретил обвиняемому ряд действий на время проведения предварительного следствия.

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«Максимову запрещено… посещать места проведения культурно-массовых мероприятий… управлять транспортными средствами — гужевыми повозками… находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров», — говорится в сообщении пресс-службы.

На время следствия подозреваемому запрещено использовать мобильный телефон, интернет, электронную почту и общаться с участниками производства по уголовному делу.