Устроившего стрельбу в подъезде неадекватного москвича задержали

В ведомстве сообщили, что около 21:00 мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в подъезде дома из предмета, похожего на ружье.

В результате его действий никто не пострадал. В ходе оперативных мероприятий неадекватного стрелка задержали сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР Г У Росгвардии по Москве. Сейчас на месте работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщил сайт kp.ru, мужчина пытался уйти от правоохранителей через балкон в подъезде. Появилось видео с места событий.

НА опубликованных кадрах видно, что на верхних этажах дома мужчина пытается вылезти в окно. Внизу его уже поджидают сотрудники полиции.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина увлекается охотой. В ходе встречи Нового года он выпил много спиртного и у него мог случиться приступ белой горячки.