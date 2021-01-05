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    05 января 2021, 01:10

    Устроившего стрельбу в подъезде неадекватного москвича задержали

    Анатолий Минкин

    Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в подъезде жилого дома на улице Васильцовский стан на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

    В ведомстве сообщили, что около 21:00 мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в подъезде дома из предмета, похожего на ружье.

    В результате его действий никто не пострадал. В ходе оперативных мероприятий неадекватного стрелка задержали сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР Г У Росгвардии по Москве. Сейчас на месте работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Как сообщил сайт kp.ru, мужчина пытался уйти от правоохранителей через балкон в подъезде. Появилось видео с места событий.

    НА опубликованных кадрах видно, что на верхних этажах дома мужчина пытается вылезти в окно. Внизу его уже поджидают сотрудники полиции.

    Ранее СМИ сообщили, что мужчина увлекается охотой. В ходе встречи Нового года он выпил много спиртного и у него мог случиться приступ белой горячки.