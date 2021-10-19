Устроившего стрельбу мужчину задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным издания, стрельба произошла в минувшее воскресение на Большом проспекте Петроградской стороны. 27-летний мужчина повздорил с двумя горожанами. В ходе конфликта он достал аэрозольный пистолет и выстрелил в воздух несколько раз. Правоохранители поймали стрелявшего и изъяли у него оружие.