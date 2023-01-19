Происшествия 19 января 2023, 13:40 Устроившего смертельное ДТП в Волгограде водителя КамАЗа задержала полиция

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В Волгограде задержали 19-летнего молодого человека, который устроил ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили РИА «Новости».

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Авария произошла в Кировском районе Волгограда. 19-летний водитель КамАЗа врезался в маршрутку. В результате три человека, включая ребенка, погибли на месте. Еще девять — были госпитализированы. Как отметило ИА Nation news, среди них четверо детей. Часть пассажиров в настоящее время находятся в реанимации.