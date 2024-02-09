Происшествия 09 февраля 2024, 17:11 Устроившего смертельное ДТП подростка осудили в Башкирии

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В Башкирии вынесли приговор 16-летнему подростку, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на Альшеевский районный суд.

В октябре юноша угнал мамину машину Hyundai Creta и поехал кататься с друзьями. Но подросток не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет. Сидевшие в машине парни, 13 и 19 лет, погибли на месте. Водитель и еще один пассажир попали в больницу.

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Суд приговорил подростка к 6,5 года воспитательной колонии. Кроме того, виновный должен будет выплатить по 450 тысяч рублей семьям погибших.

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