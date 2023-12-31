Происшествия 31 декабря 2023, 09:25 Устроившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте привлекут к ответственности Прокуратура: смертельное ДТП на Рязанском проспекте устроил водитель без прав Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Водителя, подозреваемого в аварии с погибшим в Юго-Восточном округе, планируют привлечь к уголовной ответственности. Предположительно, виновник ДТП находился за рулем пьяным, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует привлечение 21-летнего мужчины к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что в ночь на 31 декабря на Рязанском проспекте молодой человек, будучи нетрезвым, воспользовавшись чужим аккаунтом, взял каршеринговый автомобиль Nissan. Не имея водительских прав, он сел за руль арендованной машины и врезался в остановившуюся на запрещающий сигнал светофора Audi.

В результате ДТП погиб 39-летний пассажир иномарки, а также пострадала женщина, находившаяся за рулем Audi и двое детей.

Источник «360» добавил, что погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и 15-летнюю девочку с 17-летним мальчиком увезли в больницу.