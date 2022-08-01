Устроившего потоп в храме Христа Спасителя вандала арестовали

В Москве арестовали мужчину, который устроил потоп в храме Христа Спасителя. Его удалось задержать на месте происшествия и передать полицейским. Ходатайство о мере пресечения подозреваемому в вандализме удовлетворил Хамовнический суд столицы, сообщили в его пресс-службе.

В ночь на 1 августа, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина разбил окно цокольного этажа храма. Пробравшись в подвальные помещения, он размотал пожарные гидранты и включил воду.

«Из-за этого в коридорах двух цокольных этажей произошел потоп», — отметил собеседник агентства.

Служба охраны храма задержала злоумышленника на месте происшествия и передала полиции. Выяснилось, что устроившего потоп зовут Алексей Р. Он живет в Подмосковье. Против мужчины возбудили уголовное дело о вандализме.

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