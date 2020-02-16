Устроившего поножовщину в храме в Москве задержали. Во время нападения он слушал музыку
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она также рассказала, что оба пострадавших госпитализированы. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
По словам протоиерея Кирилла Сладкова, молодой человек забежал прямо в центральный алтарь. Священник и его помощники попытались остановить нарушителя, но он ранил успел ранить двоих. По информации Рен ТВ, один помощник получил ножевое ранение в руку, второй — в плечо.
СМИ узнали имя нападавшего, это 26-летний Е. Ефимов из Липецкой области. Полиция выясняет, зачем он устроил поножовщину в храме в Москве.