Устроившего поножовщину в храме в Москве задержали. Во время нападения он слушал музыку

Молодого человека, устроившего поножовщину в московском храме, задержали. Настоятель храма Николая Чудотворца рассказал, что он забежал в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках, а во время нападения слушал музыку.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также рассказала, что оба пострадавших госпитализированы. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам протоиерея Кирилла Сладкова, молодой человек забежал прямо в центральный алтарь. Священник и его помощники попытались остановить нарушителя, но он ранил успел ранить двоих. По информации Рен ТВ, один помощник получил ножевое ранение в руку, второй — в плечо.

СМИ узнали имя нападавшего, это 26-летний Е. Ефимов из Липецкой области. Полиция выясняет, зачем он устроил поножовщину в храме в Москве.