Устроившего поножовщину в автобусе жителя Азова отправили в СИЗО

Житель Азова, обвиняемый в нападении с ножом на трех пассажирок в автобусе, одна из которых скончалась, проведет два месяца в СИЗО. Об этом сообщили в Азовском городском суде.

Подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Азове арестовали до 14 сентября. Мужчина обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек. Суд также признал законным обыск, который прошел по месту жительства мужчины.

Нападение с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего из Азова в село Круглое, совершил 51-летний мужчина. Это произошло 15 июля. В результате от ножевых ранений скончалась 33-летняя женщина. Пострадали еще две женщины в возрасте 55 и 61 года, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Нападавшему удалось скрыться. Его оперативно разыскали и задержали уже следующим утром.

В СК ранее сообщили, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра. В СМИ писали, что подозреваемого только недавно выписали из психиатрической клиники. Предположительно, он страдает от параноидальной шизофрении.