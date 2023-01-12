Происшествия 12 января 2023, 18:44 Устроившего ДТП и стрельбу из пистолета мужчину задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали 31-летнего водителя, который устроил ДТП, а затем начал стрелять из пистолета. Об этом сообщила NevaToday.

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Мужчину поймали в Кудрово на улице Английской. По данным издания, он не справился с управлением и вписался в припаркованное авто. После аварии он вышел из салона, и выстрелил из травматического пистолета несколько раз в воздух. Сотрудники полиции задержали его.