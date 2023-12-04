Происшествия 04 декабря 2023, 19:55 Устроившего дебош у палатки с шаурмой мужчину арестовали в Москве Суд в Москве арестовал на 10 суток мужчину, матерившегося у палатки с шаурмой РИА «Новости»

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Чертановский районный суд Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Азата Алиахунова и арестовал его на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, мужчина кричал, ругался матом и размахивал руками в присутствии других горожан и детей рядом с палаткой, торговавшей шаурмы. На неоднократные замечания стражей порядка прекратить вести себя неподобающе он не реагировал.

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Кроме того, когда злоумышленника доставили в ОМВД, он сломал камеру видеонаблюдения.

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили административное наказание и арестовали на 10 суток.

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