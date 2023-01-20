Происшествия 20 января 2023, 15:51 Устроившая массовое ДТП в Петерберге автоледи попала под следствие

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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 43-летней женщины, которая стала виновницей ДТП с лесовозом и автопоездом в Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.

Авария произошла на 19-м км дороги Петергоф — Кейкино в среду, 18 января. Находясь за рулем Skoda Rapid, женщина выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в автопоезд. Это столкновение спровоцировало массовое ДТП, участниками которого также стал микроавтобус, перевозивший иностранных туристов, и лесовоз.

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В результате ДТП погибли пять человек, включая тех иностранцев. Виновница аварии попала в больницу в состоянии средней тяжести.

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