Устроившая ДТП в Воронеже станцевала на месте аварии

В Воронеже случилось ДТП с участием нескольких автомобилей. Прибывшие на место аварии полицейские обнаружили девушку-водителя, танцующую под музыку из своей машины.

По информации Telegram-канала Baza, именно автоледи стала виновницей столкновения. Очевидцы с места происшествия сообщили, что она ударила две машины, а после приезда экипажа ДПС отказалась проходить медосвидетельствование.

В МВД по Воронежской области сообщили, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 111 дорожно-транспортных происшествий. 15 человек получили травмы разной степени тяжести, четыре человека погибли.

В Нижнем Новгороде в аварию попал водитель грузовика с бетономешалкой. Большегруз слетел с дороги и протаранил торговую палатку и три машины. На место прибыли полицейские. Они выписали виновнику ДТП четыре административных протокола.