Эксклюзив 28 ноября 2023, 17:41 Устроившая дебош на борту рейса Анталья — Москва пассажирка назвала причину поступка Москвичка заявила, что устроила дебош на рейсе из Антальи из-за выпитого коньяка Freepik

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Пьяная пассажирка устроила дебош на борту рейса Анталья — Москва. Девушка рассказала «360», что причина ее неадекватного поведения в выпитом коньяке Hennessy XO.

«У меня никакого инцидента не было. Я прилетела из Антальи в Москву три дня назад. Сейчас дома — все хорошо», — отметила она.

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Отвечая на вопрос, сожалеет ли она о своем поступке, девушка с иронией ответила, что очень сильно раскаивается.

Нетрезвую пассажирку, летевшую из Турции в Москву, в самолете авиакомпании «Победа» не могли успокоить до конца рейса. Она в пьяном угаре бросалась на соседей, царапала бортпроводников и курила электронную сигарету. Женщина водой залила пол, сопровождая свой дебош криками о том, что бояться ей нечего, поскольку уже занесена в черный список «Аэрофлота».

Во Внуково девушку задержали полицейские, которым она также успела нахамить.