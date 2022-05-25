Пожар на стоянке компании-перевозчика «Фриэкшен» в Истре могли устроить конкуренты

Причиной пожара, уничтожившего маршрутки муниципального автобусного перевозчика ООО «Фриэкшен» в Истре мог стать поджог, такую версию выдвинул гендиректор компании Кирилл Иванов. По его словам, с ним давно конфликтовали фирмы, которые занимались нелегальными перевозками. Бизнесмен уверен, что случившееся — дело рук конкурентов.

«Подожгли автомобили сегодня ночью, разлили что-то или я не знаю… Посмотрим уже по видео. Сгорели пять автомашин легковых, четыре автобуса. Это 100% был поджог. Один автобус, который не сгорел, на нем как раз следы были разлитой горючей смеси какой-то. Каким-то чудом он не сгорел», — сказал Иванов в комментарии «360».

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Владелец компании добавил, что у него уже давно были конфликты с нелегальными перевозчиками. Он отметил, что ему периодически угрожали, специально создавали конфликтные ситуации, провоцировали его и «выводили на эмоции».

«Они крышуются полукриминальными элементами. Уже сколько писем написал об этом [о конфликте]. Вот результат», — посетовал бизнесмен.

Ранее о пожаре, уничтожившем автобусы компании «Фриэкшен», сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. ЧП произошло в поселке Снегири. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Четыре маршрутки марки «ГАЗель» сгорели полностью.

«Фриэкшен» занимается перевозками с 2012 года. Автобусы № 10к ходят по маршруту ЖК «Новоснегиревский» — станция Снегири — Жевнево — Зеленково.

В обстоятельствах и причинах пожара разбираются правоохранители.