Происшествия 25 января 2024, 11:26 Устранение последствий ЧП на насосной станции в Новотроицке проконтролирует прокуратура Прокуратура Оренбургской области начала проверку обрушения станции в Новотроицке Пресс-служба МЧС

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Конструкция здания фекальной насосной станции в Новотроицке обрушилась частично. Прокуратура Оренбургской области проконтролирует расследование и проведет собственную проверку.

«По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева организована проверка по факту происшествия на насосной станции. <…> Будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба.

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Авария на фекальной насосной станции № 2, по данным надзорного ведомства, произошла в 11:25 (09:25 по московскому времени). Частично обрушилась конструкция здания. Для координации работы правоохранителей выехали первый зампрокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин. Прокуратура проконтролирует установление причин обрушения, соблюдение прав людей и устранение последствий ЧП.

МЧС объявило о трех пострадавших, под завалами могли остаться шесть человек. В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации.