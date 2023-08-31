Происшествия 31 августа 2023, 19:06 Уставший водитель устроил ДТП с пострадавшими в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Житель Краснодарского края за рулем «Нивы» долгое время был без отдыха, не выдержал безопасную дистанцию и протаранил «Газель», которая ехала впереди. В результате аварии водитель внедорожника и двое его пассажиров пострадали, им понадобилась госпитализация.

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