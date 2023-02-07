07 февраля 2023, 12:20
Установка с бензином загорелась под Нижним Новгородом
Пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове Нижегородской области
Серьезный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Об этом сообщило РИА ФАН.
Издание отметило, что причиной случившегося могла стать разгерметизация установки замедленного коксования в установке для хранения бензина. На месте работают экстренные службы.
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По данным Telegram-канала NI Mash, речь идет о возгорании на базе компании «Лукойл» в Кстовском районе. Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.
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Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
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Бензин
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